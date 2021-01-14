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    СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою

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    Арсенал зі схованки допомагали вилучати співробітники ДСНС&nbsp; - СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою
    Арсенал зі схованки допомагали вилучати співробітники ДСНС 
    Фото: СБУ

    За попередньою інформацією, схованку заклали російські бойовики ще у 2014 році

    На Луганщині Служба безпеки України виявила прихований арсенал з військовими боєприпасами.

    «Зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєвєродонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кілограмів, і 12 артилерійських снарядів різного калібру. Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4 тисячі набоїв», – мовиться у повідомленні.

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    СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою
    СБУ знайшла на Луганщині великий схрон з вибухівкою

    Попередньо встановлено, що схованку влаштували бойовики у 2014 році.

    Заходи з вилучення арсеналу співробітники СБУ проводили спільного з ДСНС.

    Нагадаємо, що у грудні CБУ біля Щастя знайшла схрон з болгарськими гранатами. Тоді зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.Також було виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок і термобаричні гранати GTB-7S болгарського виробництва.

    Теги: СБУ Луганщина зброя ДСНС склад зброї вибухівка боєприпаси
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