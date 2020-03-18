СБУ притягає до відповідальності осіб, які поширюють фейки про коронавірус



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Користуючись ситуацією, зловмисники збурюють паніку та протестні настрої серед громадян, намагаються дискредитувати владу, закликають до порушення конституційного ладу та насильницької федералізації

Служба безпеки України продовжує припиняти діяльність осіб, які розповсюджують в інтернеті неправдиву інформацію щодо ситуації в Україні через поширення коронавірусу COVID‑19. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фахівці СБУ із кібербезпеки відзначають, що у зв`язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню хвороби та мінімізації її наслідків активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму. Користуючись ситуацією, зловмисники збурюють паніку та протестні настрої серед громадян, намагаються дискредитувати владу, закликають до порушення конституційного ладу та насильницької федералізації.

Підривну діяльність одного із таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі. Він не лише розповсюджував неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Фото: пресцентр СБУ

У межах відкритого кримінального провадження провокатору оголошено про підозру. Вирішується питання щодо застосування обмежувального заходу.

Протягом кількох останніх днів Службою разом із Нацполіцією до адміністративної відповідальності за маніпуляції та спроби дестабілізації суспільної обстановки притягнуто ще п'ятеро осіб у Чернівецькій та Луганській областях.

Крім того, СБУ фіксує появу великої кількості деструктивних спільнот на різних інформаційних майданчиках та появу неправдивих публікацій у проросійських ЗМІ.

Наразі вживаються заходи щодо блокування їх діяльності та притягнення провокаторів до відповідальності.

«У черговий раз закликаємо громадян не вестися на провокації та не довіряти інформації з неперевірених джерел і не поширювати її. Актуальні дані щодо поточної ситуації із розповсюдження коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ», - наголошує пресцентр СБУ.



