На Донеччині три добровольчі батальйони передали поліції озброєння



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Процес передачі озброєння офіційно зафіксований

Бійці добровольчих батальйонів ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї поліцейським.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Повідомляється, що процес передачі озброєння офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України та командування добровольчих підрозділів.

На місці працювали слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Поліцейські також забезпечили публічну безпеку під час процедури передачі зброї.

Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України готуються кадрові зміни, три заступника глави відомства Сергія Князєва будуть звільнені. Так, декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, заступник голови НПУ - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранец, а також перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін.