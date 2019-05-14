  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донеччині троє безробітних масово підробляли долари та гривні

    • Розсилка
    На Донеччині троє безробітних масово підробляли долари та гривні
    Фото: СБУ

    За підроблені кошти зловмисники придбали автомобілі та намагались купити нерухомість у Запорізькій і Донецькій областях

    Співробітники Служби безпеки України, залучені до Операції об’єднаних сил, на Донеччині припинили діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні фальшивих купюр.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що троє безробітних мешканців Краматорська та Бердянська налагодили масове виробництво фальшивих доларів та гривень. За підроблені кошти зловмисники придбали автомобілі та намагались купити нерухомість у Запорізькій і Донецькій областях. Підробки вони також реалізовували «клієнтам».

    «Співробітники СБУ задокументували факт продажу зловмисниками 39 фальшивих купюр номіналом сто доларів. На замовлення фальшивомонетники могли виготовити будь-яку партію підробок, використовуючи матеріали, що максимально подібні до справжніх», - говориться у повідомленні.

    Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили підроблені кошти, обладнання для друку фальшивих купюр та грошове кліше для виготовлення підробки.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Раніше повідомлялося, що на півночі Греції заарештували сім осіб після того, як поліція вилучила фальшиві 100-доларові банкноти, що зберігалися на складі, загальною номінальною вартістю $200 тисяч.

    Читайте також
    СБУ кримінал Донеччина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ