На Донеччині троє безробітних масово підробляли долари та гривні



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Фото: СБУ

За підроблені кошти зловмисники придбали автомобілі та намагались купити нерухомість у Запорізькій і Донецькій областях

Співробітники Служби безпеки України, залучені до Операції об’єднаних сил, на Донеччині припинили діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні фальшивих купюр.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що троє безробітних мешканців Краматорська та Бердянська налагодили масове виробництво фальшивих доларів та гривень. За підроблені кошти зловмисники придбали автомобілі та намагались купити нерухомість у Запорізькій і Донецькій областях. Підробки вони також реалізовували «клієнтам».

«Співробітники СБУ задокументували факт продажу зловмисниками 39 фальшивих купюр номіналом сто доларів. На замовлення фальшивомонетники могли виготовити будь-яку партію підробок, використовуючи матеріали, що максимально подібні до справжніх», - говориться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили підроблені кошти, обладнання для друку фальшивих купюр та грошове кліше для виготовлення підробки.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що на півночі Греції заарештували сім осіб після того, як поліція вилучила фальшиві 100-доларові банкноти, що зберігалися на складі, загальною номінальною вартістю $200 тисяч.