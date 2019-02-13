У Греції поліція затримала групу фальшивомонетників



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У поліції повідомили, що зловмисники встигли продати банкноти номінальною вартістю 10 тисяч доларів за $2500

Начальник регіональної поліції заявив, що фальшиві банкноти мають високу якість

На півночі Греції заарештували сім осіб після того, як поліція вилучила фальшиві 100-доларові банкноти, що зберігалися на складі, загальною номінальною вартістю $200 тисяч.

Про це 13 лютого повідомляє Associated Press.

Підозрювані – громадяни Греції у віці від 40 до 64 років, включаючи колишніх працівників друкарні. Ще трьох чоловіків розшукують для допиту.

Начальник регіональної поліції заявив, що банкноти мають високу якість, і їх неможливо виявити звичайними скануючими пристроями.

За його словами, банкноти були призначені для поширення на місцевих підприємствах, пов’язаних з імпортом і туризмом.

У поліції повідомили, що зловмисники встигли продати банкноти номінальною вартістю 10 тисяч доларів за $2500.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали виявляти якісні підробки євробанкнот великих номіналів.

Джерело: Європейська правда