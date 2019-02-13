  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Греції поліція затримала групу фальшивомонетників

    • Розсилка
    У поліції повідомили, що зловмисники встигли продати банкноти номінальною вартістю 10 тисяч доларів за $2500 - У Греції поліція затримала групу фальшивомонетників
    У поліції повідомили, що зловмисники встигли продати банкноти номінальною вартістю 10 тисяч доларів за $2500

    Начальник регіональної поліції заявив, що фальшиві банкноти мають високу якість

    На півночі Греції заарештували сім осіб після того, як поліція вилучила фальшиві 100-доларові банкноти, що зберігалися на складі, загальною номінальною вартістю $200 тисяч.

    Про це 13 лютого повідомляє Associated Press.

    Підозрювані – громадяни Греції у віці від 40 до 64 років, включаючи колишніх працівників друкарні. Ще трьох чоловіків розшукують для допиту.

    Начальник регіональної поліції заявив, що банкноти мають високу якість, і їх неможливо виявити звичайними скануючими пристроями.

    За його словами, банкноти були призначені для поширення на місцевих підприємствах, пов’язаних з імпортом і туризмом.

    У поліції повідомили, що зловмисники встигли продати банкноти номінальною вартістю 10 тисяч доларів за $2500.

    Раніше повідомлялося, що в Україні почали виявляти якісні підробки євробанкнот великих номіналів. 

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    кримінал Греція гроші арешт поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ