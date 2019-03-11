На Київщині під час пожежі загинув чоловік



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Тіло господаря будинку було виявлено вогнеборцями

У понеділок, 11 березня, вранці сталася пожежа в житловому будинку в с. Липівка Макарівського району Київщини. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району о 05:35.

До місця виклику було направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів.

«По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить перекриття та дах будинку на площі 12 кв. м. На місці пожежі було знайдено тіло господаря 1965 року народження», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу локалізовано о 06:30 та ліквідовано о 08:08.

На місці події залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.