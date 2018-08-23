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    На Донеччині від кулі снайпера загинув військовий

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    <p>Георгій Ольховський загинув у війні на Донбасі</p> - На Донеччині від кулі снайпера загинув військовий

    Георгій Ольховський загинув у війні на Донбасі

    У Донецькій області куля снайпера обірвала життя командира першої роти 15-го ОГПБ Георгія Ольховського

    У Донецькій області від кулі снайпера загинув командир першої роти 15-го ОГПБ Георгій Ольховський.

    Про це в четвер, 23 серпня, повідомляє прес-служба бригади Закарпатський легіон у Facebook.

    «З превеликими болем і жалем повідомляємо, що не стало Георгія Ольховського, нашого побратима, справжнього воїна і командира. Куля снайпера обірвала його життя, але не обірве пам'ять про нього. Про захисника України, про захисника Державного прапора, про людину, яка вийшла з Криму і хотіла туди повернутися», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що на Донбасі триває велика російсько-українська війна.

    Як повідомлялося, бойовики вночі обстріляли позиції Об’єднаних сил з артилерії, є загиблий.

    Донбас вбивство військові
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