На Донеччині від кулі снайпера загинув військовий



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Георгій Ольховський загинув у війні на Донбасі

У Донецькій області куля снайпера обірвала життя командира першої роти 15-го ОГПБ Георгія Ольховського

У Донецькій області від кулі снайпера загинув командир першої роти 15-го ОГПБ Георгій Ольховський.

Про це в четвер, 23 серпня, повідомляє прес-служба бригади Закарпатський легіон у Facebook.

«З превеликими болем і жалем повідомляємо, що не стало Георгія Ольховського, нашого побратима, справжнього воїна і командира. Куля снайпера обірвала його життя, але не обірве пам'ять про нього. Про захисника України, про захисника Державного прапора, про людину, яка вийшла з Криму і хотіла туди повернутися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що на Донбасі триває велика російсько-українська війна.

Як повідомлялося, бойовики вночі обстріляли позиції Об’єднаних сил з артилерії, є загиблий.