На Донеччині від кулі снайпера загинув військовий
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Георгій Ольховський загинув у війні на Донбасі
У Донецькій області куля снайпера обірвала життя командира першої роти 15-го ОГПБ Георгія Ольховського
У Донецькій області від кулі снайпера загинув командир першої роти 15-го ОГПБ Георгій Ольховський.
Про це в четвер, 23 серпня, повідомляє прес-служба бригади Закарпатський легіон у Facebook.
«З превеликими болем і жалем повідомляємо, що не стало Георгія Ольховського, нашого побратима, справжнього воїна і командира. Куля снайпера обірвала його життя, але не обірве пам'ять про нього. Про захисника України, про захисника Державного прапора, про людину, яка вийшла з Криму і хотіла туди повернутися», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що на Донбасі триває велика російсько-українська війна.
Як повідомлялося, бойовики вночі обстріляли позиції Об’єднаних сил з артилерії, є загиблий.