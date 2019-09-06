На Донеччині затримали «чорних» лісорубів, які нарубали дерев на 2 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисників віком від 25 до 35 років затримали під час чергового «нальоту» на лісосмугу Фото: Відділ комунікації поліції Донецькій області

Зловмисники, які рубали ліс, знаходили покупців дров через інтернет та систематично виїжджали за черговим «замовленням»

Оперативники та слідчі обласного главку поліції Донеччини викрили групу з п’ятьох місцевих мешканців, які протягом тривалого часу займалися незаконною порубкою дерев.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецькій області.

Зловмисників віком від 25 до 35 років затримали під час чергового «нальоту» на лісосмугу.

«Правопорушники знаходили покупців дров через мережу інтернет та систематично виїжджали за черговим «замовленням». Під час спеціально розробленої операції розшуковці затримали всіх членів групи», - повідомили в поліції.

Зазначається, що загальний збиток державі, який завдали правопорушники, склав близько 2 млн гривень. Речові докази вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили лісничого Чугуєво-Бабчанського державного лісового господарства Харківської області на заподіянні шкоди на 8 млн грн.