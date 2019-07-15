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    На Донеччині зупинять водопостачання в п'яти містах через ремонтні роботи

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    На Донеччині зупинять водопостачання в п'яти містах через ремонтні роботи

    16 липня з 8.00 до 18.00 буде припинено водопостачання до міст Покровськ, Новогродівка, Мирноград, Добропілля і Селидове

    У Донецькій області в зв'язку з ремонтом 16 липня зупинять водопостачання в п'яти містах і в деяких - скоротять її подачу.

    Про це повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

    «За заявкою постачальника електроенергії, з метою проведення ремонтних робіт, будуть знеструмлені об'єкти компанії», - сказано в повідомленні.

    У компанії пояснили, що буде зупинена робота Карлівської фільтрувальної станції, в результаті чого 16 липня з 8.00 до 18.00 буде припинено водопостачання до міст Покровськ, Новогродівка, Мирноград, Добропілля і Селидове.

    Крім того, 16 липня з 8.00 до 17 липня 10.00 буде відключена Донецька фільтрувальна станція зі скороченням подачі води споживачам міста Авдіївка, смт Верхньоторецьке, с. Василівка і 25% населення м.Донецька.

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