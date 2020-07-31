На дорогах України побільшало вимірювачів швидкості TruCam: карта



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Поліція відсьогодні збільшила кількість радарів TruCam на дорогах

Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках

На дорогах України з’явилися ще 43 нові ділянки, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCam.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

«Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCam, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання. Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCam», — повідомив Білошицький.

Місця вимірювання - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та в місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

Поліція публікує карту і список з ділянками, де вимірюють швидкість руху.

Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.

Як відомо, в Україні з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою радарів TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. До 15 жовтня 2018 року прилади працювали в пілотному режимі.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.