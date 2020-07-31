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    На дорогах України побільшало вимірювачів швидкості TruCam: карта

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    Поліція відсьогодні збільшила кількість радарів TruCam на дорогах - На дорогах України побільшало вимірювачів швидкості TruCam: карта
    Поліція відсьогодні збільшила кількість радарів TruCam на дорогах

    Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках

    На дорогах України з’явилися ще 43 нові ділянки, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCam.

    Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

    «Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCam, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання. Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCam»,  повідомив Білошицький.

    Місця вимірювання - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та в місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

    Поліція публікує карту і список з ділянками, де вимірюють швидкість руху.

    Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.

    Як відомо, в Україні з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою радарів TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. До 15 жовтня 2018 року прилади працювали в пілотному режимі.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    ДТП поліція Олексій Білошицький
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