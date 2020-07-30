Патрульні зловили під Києвом п’яного далекобійника: водій ледь тримався на ногах



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Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави Фото: Нацполіція

Чоловік майже не розмовляв і не міг вийти з авто

На Київщині патрульні зловили далекобійника, який був дуже п'яним. Рівень алкоголю в його крові перевищував 25 кратне значення.

Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція Київщини.

Подія сталась напередодні ввечері. Зокрема, до чайківських патрульних звернувся небайдужий громадянин. Чоловік повідомив, що з паркувального майданчику намагається виїхати водій авто на іноземній реєстрації марки Volvo, який перебуває, ймовірно, в стані сп’яніння.

Екіпаж патрульних вже через декілька хвилин на 51 км автодороги Київ – Чоп помітив транспортний засіб, на який вказав громадянин. Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави. Після зупинки чоловік майже не розмовляв та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні допомогли йому вийти з авто.

У присутності двох свідків останній пройшов огляд за допомогою приладу Drager. Результат приголомшив патрульних – понад 5,0 проміле алкоголю в крові. Це майже смертельна доза. Охоронці порядку склали відповідні адміністративні матеріали відносно порушника. Водія відсторонили від керування транспортним засобом. Автомобіль передали іншому водієві, який має відповідну категорію на право керування.