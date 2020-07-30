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    Патрульні зловили під Києвом п’яного далекобійника: водій ледь тримався на ногах

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    Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави - Патрульні зловили під Києвом п’яного далекобійника: водій ледь тримався на ногах
    Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави
    Фото: Нацполіція

    Чоловік майже не розмовляв і не міг вийти з авто

    На Київщині патрульні зловили далекобійника, який був дуже п'яним. Рівень алкоголю в його крові перевищував 25 кратне значення.

    Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція Київщини.

    Подія сталась напередодні ввечері. Зокрема, до чайківських патрульних звернувся небайдужий громадянин. Чоловік повідомив, що з паркувального майданчику намагається виїхати водій авто на іноземній реєстрації марки Volvo, який перебуває, ймовірно, в стані сп’яніння.

    Екіпаж патрульних вже через декілька хвилин на 51 км автодороги Київ – Чоп помітив транспортний засіб, на який вказав громадянин. Водієм вантажівки виявився 37-річний громадянин сусідньої держави. Після зупинки чоловік майже не розмовляв та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні допомогли йому вийти з авто.

    У присутності двох свідків останній пройшов огляд за допомогою приладу Drager. Результат приголомшив патрульних – понад 5,0 проміле алкоголю в крові. Це майже смертельна доза. Охоронці порядку склали відповідні адміністративні матеріали відносно порушника. Водія відсторонили від керування транспортним засобом. Автомобіль передали іншому водієві, який має відповідну категорію на право керування.

    іноземці вантажівки водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння поліція
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