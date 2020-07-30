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    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів

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    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів - На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів
    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів
    Фото: Нацполіція

    Водію загрожує покарання до 8 років ув'язнення

    У Кривоозерському районі Миколаївської області водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з відбійником з подальшим наїздом на двох пішоходів. Обидва загинули на місці.

    Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

    Подія сталася сьогодні близько 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 «Київ-Одеса« поблизу смт Криве Озеро.

    «47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків - 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події», - йдеться у повідомленні.

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    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів
    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів
    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів
    На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув'язнення.

    ДТП Миколаївщина смерть водій аварія
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