На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів



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На Одеській трасі вантажівка на смерть збила двох пішоходів Фото: Нацполіція

Водію загрожує покарання до 8 років ув'язнення

У Кривоозерському районі Миколаївської області водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з відбійником з подальшим наїздом на двох пішоходів. Обидва загинули на місці.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталася сьогодні близько 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 «Київ-Одеса« поблизу смт Криве Озеро.

«47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків - 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув'язнення.