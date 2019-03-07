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    На дорогах України за рік у ДТП загинуло більше трьох тисяч людей

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    Центр громадського здоров&rsquo;я МОЗ України закликав водіїв та пішоходів бути обережнішими - На дорогах України за рік у ДТП загинуло більше трьох тисяч людей
    Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав водіїв та пішоходів бути обережнішими

    З вини водіїв сталось більше 12 тисяч автопригод, в той час як з вини пішоходів - всього 743

    За 2018 рік на дорогах України загинуло більше трьох тисяч людей, ще понад 30 тисяч отримали травми.

    Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

    Зазначається, що всього за минулий рік в ДТП потрапили більше 115 тисяч осіб.

    З вини водіїв сталось більше 12 тисяч автопригод, в той час як з вини пішоходів - всього 743.

    Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав водіїв та пішоходів бути обережнішими, берегти своє життя і не наражати на небезпеку інших.

    Як відомо, за тиждень з 25 лютого по 3 березня у Києві зафіксовано 697 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 819), з них 29 з потерпілими (на попередньому тижні 38).

    Київська міська державна адміністрація має намір до кінця року розробити програму, яка буде спрямована на посилення безпеки на дорогах біля столичних навчальних закладів. 

     

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