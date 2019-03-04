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    За тиждень у Києві сталося майже 700 ДТП: чотири жертви

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    <span>Chevrolet Lacetti служби таксі Uber збив двох кур'єрів Domino's Pizza на скутерах 2 березня</span> - За тиждень у Києві сталося майже 700 ДТП: чотири жертви
    Chevrolet Lacetti служби таксі Uber збив двох кур'єрів Domino's Pizza на скутерах 2 березня
    Фото: Інформатор

    Минулого тижня на дорогах столиці отримали поранення 29 осіб

    За минулий тиждень з 25 лютого по 3 березня у Києві зафіксовано 697 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 819), з них 29 з потерпілими (на попередньому тижні 38). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 29 осіб (на попередньому тижні - 41), загинули чотири людини (на попередньому тижні в ДТП загинули дві людини).

    Минулого тижня сталося 11 наїздів на пішоходів, з них 4 - на пішохідних переходах. Поранено троє мотоциклістів і один велосипедист.

    КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

    Нагадаємо, 2 березня у Києві на перетині вулиць Михайла Бойчука і Професора Підвисоцького сталася аварія за участю автомобіля Chevrolet Lacetti служби таксі Uber і двох кур'єрів Domino's Pizza на скутерах.

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