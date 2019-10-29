«Який дурень таке придумав?» Безсмертний повідомив про таємний візит Зеленського на передок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25-26 жовтня Зеленський перебував з візитом в Луганській області Фото: Facebook Офіс президента України

«Окрім того, що ми бачили, була ще одна поїздка. Нічна поїздка на передню лінію», - розповів Безсмертний

Експредставник у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний критично поставився до перебування президента Володимира Зеленського на передній лінії фронту.

Про це Безсмертний розповів у програмі «Вердикт» на Еспресо.TV.

Безсмертний відповів на питання про військове планування в оточенні Зеленського і згадав нещодавню поїздку президента до Золотого.

«Йде чергова серія кіно на фронті. Вам будь-який військовий скаже: який дурень придумав цю поїздку на передок? Тому що, окрім того, що ми бачили, була ще одна поїздка. Нічна поїздка на передню лінію. Хто буде відповідати за це все? Якщо такі рішення приймаються начальником штабу, багато людей везло президента на передову, то ці люди не дружать з головою. Це дуже небезпечна річ», - сказав Безсмертний.

За його словами, тим, хто планує такі операції, треба пам'ятати, що президент є Верховним Головнокомандувачем.

Нагадаємо, 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.