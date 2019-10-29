Заклики вбити Зеленського. Партія «Слуга народу» зробила заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Софія Федина і Маруся Звіробій закликали знищити Зеленського

Проурядова більшість відреагувала на відео за участю нардепа Федини

«Слуга народу» ображена на опозицію, яка не оцінює заслуги Зеленського.

Нардеп Микита Потурєв з трибуни Верховної Ради звинуватив у державній зраді осіб, які закликають добровольців до непокори.

«Разом з усім суспільством ми маємо дати оцінку усім таким закликам. Ми, як фракція, почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних оранів і до всього суспільства, чи сприйнятні такі заклики про вбивства чи смерть. Попри те, чи є це президент, чи громадянин», наголосив Потураєв.

Як повідомлялось, 28 жовтня партія «Слуга народу» має намір просити правоохоронців розслідувати висловлювання депутата Верховної Ради Софії Федини із фракції «Європейська солідарність» на адресу президента Володимира Зеленського. Про це на погоджувальній раді повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

«Ми вважаємо, що недопустима з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, заповіді Божі, не можна робити привселюдно таких речей. Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів з мотивацією, чи є там перспективи», - сказав він.

Корнієнко нагадав висловлювання Федини на її YouTube-каналі, де вона говорить, що Зеленський своєю діяльністю повертає в Україну окупанта, і називає можливі небезпеки на фронті.

«Там ненароком може вибухнути граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. А чесно кажучи, було б краще за все відвідувати, якби це все сталося під час московських обстрілів», - звернулася депутат до Зеленського.

При цьому Корнієнко зазначив, що у «Слуги народу» немає претензій до співрозмовниці депутата на відео – учасниці ООС Марусі Звіробій.

На неприпустимість таких висловлювань вказав також перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, а спікер Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянути цей випадок.



