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На фронті загинув український актор Андрій Доманський

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Андрій Доманський на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав захисників як доброволець
фото: Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги/Facebook

Актор служив театру майже 25 років та зіграв понад 40 ролей

На війні загинув актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до війська. Про втрату повідомили представники театру у Facebook.

«Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе», – йдеться у повідомленні.

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Андрій Доманський пропрацював актором майже 25 років. У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги зіграв понад 40 ролей. Від початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав захисників країни як доброволець. Мав позивний «Артист».

«Помер мій друг, мій побратим Андрій Доманський «Артист». Разом пройшли з початку повномасштабної. Воювали з Макарова і до Херсону. Разом штурмували точку, що під Білогіркою на Херсонщині, тримали оборону. Саме він витащив мене пораненого з окопу і прикривав відхід. У тому бою Андрій отримав важку контузію.. Потім разом по шпиталях... лікування, ВЛК. Його списали, я зрадів... сказав – поживеш ще трошки... а він... А він писав вірші про побратимів, дружбу і війну. Доманський був професійним артистом, грав в Житомирському театрі імені Кочерги. Я мріяв прийти на його спектакль... Творча людина з великим серцем, яке вже не б'ється. Прощай мій друже, дякую Богу за тебе», – поділився спогадом про захисника його побратим Олег Сафтюк.

На фронті загинув український актор Андрій Доманський фото 1

Нагадаємо, на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга».

Теги: театр актор смерть війна

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