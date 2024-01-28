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На фронті загинув актор Володимир Федінчук

Надія Карбунар
glavcom.ua
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
Володимир Федінчук працював у Рівненському театрі з 2016 року
фото з відкритих джерел

Артист працював у Рівненському та Коломийському театрах

На фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк.

На фронті загинув актор Володимир Федінчук фото 1

«Надзвичайно талановитий, життєрадісний, амбітний та доброї душі Людина, воїн…», – написала Воротняк.

Володимир Федінчук – артист драми.

На фронті загинув актор Володимир Федінчук фото 2

У 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 – Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво». З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському театрі з 2016 року.

Нагадаємо, після тривалого знаходження в комі помер Михайло Донський, важкоатлет, один із постраждалих під час ракетного удару по Києву 23 січня.

 

Теги: війна мистецтво артист актор університет

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