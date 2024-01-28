На фронті загинув актор Володимир Федінчук
Артист працював у Рівненському та Коломийському театрах
На фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк.
«Надзвичайно талановитий, життєрадісний, амбітний та доброї душі Людина, воїн…», – написала Воротняк.
Володимир Федінчук – артист драми.
У 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 – Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво». З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському театрі з 2016 року.
Нагадаємо, після тривалого знаходження в комі помер Михайло Донський, важкоатлет, один із постраждалих під час ракетного удару по Києву 23 січня.
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