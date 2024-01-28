На фронті загинув актор Володимир Федінчук

Володимир Федінчук працював у Рівненському театрі з 2016 року

Артист працював у Рівненському та Коломийському театрах

На фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надзвичайно талановитий, життєрадісний, амбітний та доброї душі Людина, воїн…», – написала Воротняк.

Володимир Федінчук – артист драми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 – Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво». З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському театрі з 2016 року.

Нагадаємо, після тривалого знаходження в комі помер Михайло Донський, важкоатлет, один із постраждалих під час ракетного удару по Києву 23 січня.