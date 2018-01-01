На Гаваях помилково оголосили про наближення балістичної ракети

У SMS було зазначено: «Гаваям загрожує ракетний удар. Негайно шукайте укриття. Це не навчання»

На Гаваях жителі випадково отримали повідомлення про наближення балістичної ракети. «Жителі та відвідувачі Гаваїв отримали шокуючі оповіщення на мобільні телефони у суботу вранці, які попереджали про наближення ракети та закликали людей шукати укриття, однак Агентство з управління надзвичайними ситуаціями на Гаваях швидко заявило, що



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Гаваї

У SMS було зазначено: «Гаваям загрожує ракетний удар. Негайно шукайте укриття. Це не навчання»

На Гаваях жителі випадково отримали повідомлення про наближення балістичної ракети.

«Жителі та відвідувачі Гаваїв отримали шокуючі оповіщення на мобільні телефони у суботу вранці, які попереджали про наближення ракети та закликали людей шукати укриття, однак Агентство з управління надзвичайними ситуаціями на Гаваях швидко заявило, що повідомлення було надіслано помилково», - повідомляє Huffpost.

У SMS було зазначено: «Гаваям загрожує ракетний удар. Негайно шукайте укриття. Це не навчання».

Мер Гонолулу Кірк Колдуелл та член Палати представників Конгресу США Тулсі Габбард також підтвердили, що тривога була помилковою.

Нагадаємо, США планують збільшити ядерний арсенал для стримування РФ.

Раніше екс-помічник Барака Обами заявив, що США розробляють ядерну боєголовку для стримування Росії.