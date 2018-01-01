Екс-помічник Обами: США розробляють ядерну боєголовку для стримування Росії
- Сьогодні, 07:57
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Ракетно-ядерний арсенал
Створення боєголовки спрямоване на стримування Росії від застосування тактичних боєголовок у конфлікті в Східній Європі
Колишній старший директор Ради національної безпеки США з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням ядерної зброї Джон Вулфстал заявив про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір послабити існуючі обмеження у сфері використання ядерної зброї, створивши нову ядерну боєголовку.
Про це з посиланням на Вулфстала повідомляє The Guardian.
«Ми витрачаємо 5 мільярдів доларів на кожен підводний човен для того, щоб зробити його невидимим. Ми встановлюємо багато боєголовок на кожну субмарину, тепер же вони хочуть зробити одну ракету і поставити на неї одну невелику боєголовку», - сказав Вулфстал.
За словами Джона Вулфстала, який свого часу був спеціальним помічником Барака Обами з контролю над озброєннями і нерозповсюдження ядерної зброї, нова ядерна боєголовка з низьким рівнем втрат для ракет США Trident дозволить послабити обмеження на використання ядерної зброї.
Створення такої боєголовки спрямоване на стримування Росії від застосування тактичних боєголовок у конфлікті в Східній Європі, вважають у Пентагоні.
Раніше також повідомлялося, що спецслужби США недооцінили розвиток ядерної програми КНДР.
До слова, за інформацією російських ЗМІ, РФ розгорне в Криму зенітно-ракетний комплекс С-400 для «захисту від України».