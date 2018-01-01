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    Екс-помічник Обами: США розробляють ядерну боєголовку для стримування Росії

    Створення боєголовки спрямоване на стримування Росії від застосування тактичних боєголовок у конфлікті в Східній Європі
    Колишній старший директор Ради національної безпеки США з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням ядерної зброї Джон Вулфстал заявив про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір послабити існуючі обмеження у сфері використання ядерної зброї, створивши нову ядерну боєголовку. Про це з посиланням на Вулфстала
    • Сьогодні, 07:57
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    <p>Ракетно-ядерний арсенал</p>

    Ракетно-ядерний арсенал

    Створення боєголовки спрямоване на стримування Росії від застосування тактичних боєголовок у конфлікті в Східній Європі

    Колишній старший директор Ради національної безпеки США з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням ядерної зброї Джон Вулфстал заявив про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір послабити існуючі обмеження у сфері використання ядерної зброї, створивши нову ядерну боєголовку.

    Про це з посиланням на Вулфстала повідомляє The Guardian.

    «Ми витрачаємо 5 мільярдів доларів на кожен підводний човен для того, щоб зробити його невидимим. Ми встановлюємо багато боєголовок на кожну субмарину, тепер же вони хочуть зробити одну ракету і поставити на неї одну невелику боєголовку», - сказав Вулфстал.

    За словами Джона Вулфстала, який свого часу був спеціальним помічником Барака Обами з контролю над озброєннями і нерозповсюдження ядерної зброї, нова ядерна боєголовка з низьким рівнем втрат для ракет США Trident дозволить послабити обмеження на використання ядерної зброї.

    Створення такої боєголовки спрямоване на стримування Росії від застосування тактичних боєголовок у конфлікті в Східній Європі, вважають у Пентагоні.

    Раніше також повідомлялося, що спецслужби США недооцінили розвиток ядерної програми КНДР.

    До слова, за інформацією російських ЗМІ, РФ розгорне в Криму зенітно-ракетний комплекс С-400 для «захисту від України».

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