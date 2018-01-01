США планують збільшити ядерний арсенал для стримування РФ

Сполучені Штати Америки мають намір збільшити кількість ядерних боєприпасів. Про це повідомляє Huffington Post з посиланням на проект ядерної доктрини США на 2018 рік. Зокрема, в документі йдеться про необхідність нарощування арсеналу малопотужної ядерної зброї – боєголовок з низькою вибуховою силою. Це пов'язано з тим, що поточні



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Американська ракета малої дальності

США планують збільшити ядерний арсенал для стримування РФ

Сполучені Штати Америки мають намір збільшити кількість ядерних боєприпасів.

Про це повідомляє Huffington Post з посиланням на проект ядерної доктрини США на 2018 рік.

Зокрема, в документі йдеться про необхідність нарощування арсеналу малопотужної ядерної зброї – боєголовок з низькою вибуховою силою. Це пов'язано з тим, що поточні снаряди мають занадто великий руйнівний вплив.

«Росія вважає, що обмежене використання ядерної зброї, яке потенційно включає малопотужні боєголовки, може надати країні перевагу над США і їх союзниками. Ця думка базується на уявленні, що більша кількість і різноманітність нестратегічних ядерних систем може призвести до переваги в кризах і локальних конфліктах», – йдеться в уривку документа.

Збільшення ядерного арсеналу у США назвали «стратегічною необхідністю».

Нагадаємо, екс-помічник Барака Обами цього тижня заявив, що США розробляють ядерну боєголовку для стримування Росії.