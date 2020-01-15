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    На хабарі спіймали посадовця Державного космічного агентства

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    На хабарі спіймали посадовця Державного космічного агентства

    Посадовець вимагав від підприємця $5 тисяч за укладення договору оренди

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника оздоровчо-профілактичного Центру «Мрія» Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі доларів.

    Про це інформує пресслужба відомства.

    «За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом із земельними ділянками вказаного Центру», - йдеться у повідомленні.

    Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі доларів.

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    На хабарі спіймали посадовця Державного космічного агентства
    На хабарі спіймали посадовця Державного космічного агентства
    На хабарі спіймали посадовця Державного космічного агентства

    Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 ККУ), та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ).

     

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