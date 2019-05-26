На Харківщині блискавка вбила рибалку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час грози 30-річний чоловік сховався під дерево. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка

Вчора у селі у селі Надточії Харківського району Харківської області 30-річного чоловіка вбила блискавка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Як було встановлено, блискавкою був смертельно уражений 30-річний місцевий мешканець. Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув. «11 травня близько 15:00 год. у м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - повідомили у прес-службі.