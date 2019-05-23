Операція «Нерест»: на Київському водосховищі виявлено 32 сітки для вилову риби (фото)



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Сітки та човни вилучили Фото: Нацполіція

Сітки передані рибоохоронному патрулю для знищення

У середу, 22 травня, поблизу с. Страхолісся на острові Київського водосховища під час відпрацювання операції «Нерест» поліція виявила жительку с. Дитятки та місцевого жителя, які підготували 24 сітки та 2 дерев’яних човни для незаконного вилову риби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

На місце події викликали працівника рибоохоронного патруля, який склав адміністративні протоколи за ч.4 статті 85 КУпАП.

Сітки та човни вилучили.

Також працівники водної поліції, обслідувавши акваторію Київського водосховища поблизу острова, виявили ще 8 сіток довжиною 450 метрів. В сітках знаходилось 70 одиниць риби. Цей улов завдав би збитків рибному господарству на суму 8262 грн.

Рибу випустили, а сітки передані рибоохоронному патрулю для знищення.

Поліція нагадує, що до 6 червня в Київській області діє заборона на вилов риби.