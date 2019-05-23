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    Операція «Нерест»: на Київському водосховищі виявлено 32 сітки для вилову риби (фото)

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    Сітки та човни вилучили - Операція «Нерест»: на Київському водосховищі виявлено 32 сітки для вилову риби (фото)
    Сітки та човни вилучили
    Фото: Нацполіція

    Сітки передані рибоохоронному патрулю для знищення

    У середу, 22 травня, поблизу с. Страхолісся на острові Київського водосховища під час відпрацювання операції «Нерест» поліція виявила жительку с. Дитятки та місцевого жителя, які підготували 24 сітки та 2 дерев’яних човни для незаконного вилову риби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    На місце події викликали працівника рибоохоронного патруля, який склав адміністративні протоколи за ч.4 статті 85 КУпАП.

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    Також працівники водної поліції, обслідувавши акваторію Київського водосховища поблизу острова, виявили ще 8 сіток довжиною 450 метрів. В сітках знаходилось 70 одиниць риби. Цей улов завдав би збитків рибному господарству на суму 8262 грн.

    Рибу випустили, а сітки передані рибоохоронному патрулю для знищення.

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    Операція «Нерест»: на Київському водосховищі виявлено 32 сітки для вилову риби (фото)
    Операція «Нерест»: на Київському водосховищі виявлено 32 сітки для вилову риби (фото)

    Поліція нагадує, що до 6 червня в Київській області діє заборона на вилов риби.

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