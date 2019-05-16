На Одещині рибалки на човнах на знак протесту перекрили Дунай (відео)



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Рибалки вимагають збільшення ліміту на виловлювання оселедця

У квітні був припинений вилов дунайського оселедця в зв'язку з тим, що на той момент ліміт був вичерпаний на 98%

В Одеській області 16 травня рибалки з Вилкова на човнах перекрили Дунай, таким чином вони вимагають збільшення ліміту на виловлювання оселедця.

Зазначається, що з 23 квітня був припинений вилов дунайського оселедця в зв'язку з тим, що на той момент ліміт був вичерпаний на 98% від загального прогнозу допустимого вилову (450 т).

На наступний день Дунайська асоціація риболовецьких господарств звернулася в Агентство рибного господарства України і в інші державні структури з проханням збільшити прогноз допустимого вилову дунайського оселедця як прохідного виду на 100 тонн.

Згодом, 8 травня, рибалки провели попереджувальну акцію біля будівлі Вилківської міськради. Вони заявили, що якщо до 11 травня це питання не буде вирішене, то перекриють на човнах Дунай.

Раніше повідомлялося, що 10 травня російські прикордонники затримали за підозрою в порушенні правил рибальства естонське судно.

Джерело: Думская