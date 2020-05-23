Чи треба дітям носити маски у дитячих садочках. Роз'яснення МОЗ



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У дитячих садках МОЗ не вимагає одягати дітям маски

В рекомендаціях МОЗ не існує вимоги, щоб діти у садочках постійно перебували в масках

З 25 травня в Україні буде дозволено відновлення роботи дитячих садочків. Серед рекомендацій МОЗ щодо роботи цих закладів немає пункту про обов’язкове носіння масок, тому відповідна інформація у деяких ЗМІ не відповідає дійсності.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов сьогодні на брифінгу, повідомляє пресслужба МОЗ.

«З 25 травня ми справді даємо можливість відновити роботу дошкільних навчальних закладів, якщо це дозволяє епідемічна ситуація в регіоні. В наших рекомендаціях не існує вимоги, щоб діти постійно перебували в масках. В мене велике прохання до всіх, хто коментує цю тему – не треба вводити в оману батьків і дітей. Прочитайте наші рекомендації – вони чіткі і зрозумілі», - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, серед загальних рекомендацій до роботи дитячих садочків є наступне:

Перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру.

Дітям міряють температуру перед входом у заклад.

Працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.

Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

При цьому забороняється використання: багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка.

Також дошкільні навчальні заклади повинні:

Мати 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів

Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил.

Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові.

Попередити батьків про особливі умови роботи закладу.

Регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами.

Регулярно провітрювати приміщення.

Тимчасово відсторонити від роботи осіб з «групи ризику»

Нагадаємо, У Києві ще не будуть відкривати дитячі садочки та інші навчальні заклади, кінотеатри, розважальні центри, спортзали та інші місця з великою скупченістю людей у приміщеннях.

Харків протягом наступного тижня буде готуватися до відновлення роботи дитячих садків після чергового етапу пом'якшення карантину.