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    На Харківщині дівчина вбила кота: їй загрожує до восьми років ув'язнення

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    На Харківщині дівчина вбила кота: їй загрожує до восьми років ув'язнення

    Дівчина спочатку вдарила кота об дерево, після чого зарізала ще притомну тварину

    Слідчі Харківської області оголосили про підозру дівчині, яка вбила власного кота — тепер їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «Подія сталася біля однієї з багатоповерхівок на території міста Лозова. Дівчина спочатку вдарила кота об дерево, після чого зарізала ще притомну тварину», — йдеться у повідомленні.

    Слідчі відкрили справу за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, у 2017-му в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

    Згідно з документом, жорстоким поводженням з тваринами вважаються дії, внаслідок яких тварина була покалічена або вбита. Також під дію закону підпадає нацьковування однієї тварини на іншу чи публічний заклик до жорстокого поводження з тваринами.

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