На Харківщині грабіжники підірвали банкомат
Вибух банкомату на вулиці Світанковій стався близько третьої години ночі
Невідомі скоїли крадіжку чотирьох касет з грошима
У місті Первомайському на Харківщині невідомі підірвали банкомат та викрали касети з грошима.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Вибух банкомату на вулиці Світанковій стався близько третьої години ночі.
За висновками фахівців вибухотехнічного управління, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Невідомі скоїли крадіжку чотирьох касет з грошима. Сума викрадених коштів встановлюється.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Первомайського відділу поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Поліцейські вживають заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.