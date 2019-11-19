Чоловік загинув через вибух гранати в Дніпрі



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Загиблому було 44 роки

Чоловік загинув у вівторок через вибух бойової гранати по вулиці Гладкова в Дніпрі. Про це повідомила пресслужба управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Осколками гранати пошкоджені балкони будинку №33 по вулиці Гладкова.

Встановлено, що загиблому було 44 роки.

Правоохоронці не виключають версію самогубства.

Розпочато розслідування за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.