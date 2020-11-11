Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві

Зловмисник не пояснив мотиву своїх дій

Патрульні затримали 18-річного юнака, який вночі у Голосіївському районі Києва різав шини в автомобілях.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, патрульні отримали виклик на вулицю Пирогівський шлях з приводу пошкодження автомобілів.

Заявник повідомив, що протягом ночі хтось проколов три шини його автомобіля. Патрульні обстежили територію та виявили неподалік 18-річного хлопця, на якого прямо вказали очевидці події. У нього був ніж та закривавлені руки.

Інспектори виявили понад 30 автомобілів із подібними пошкодженнями на цій вулиці та близько 20 на проспекті Науки.

Мотиви своїх вчинків хлопець не повідомив.

Патрульні затримали зловмисника, а на місце викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.