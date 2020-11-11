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    Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві

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    Хлопець ножем пробивав шини автівок - Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві
    Хлопець ножем пробивав шини автівок

    Зловмисник не пояснив мотиву своїх дій

    Патрульні затримали 18-річного юнака, який вночі у Голосіївському районі Києва різав шини в автомобілях.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, патрульні отримали виклик на вулицю Пирогівський шлях з приводу пошкодження автомобілів.

    Заявник повідомив, що протягом ночі хтось проколов три шини його автомобіля. Патрульні обстежили територію та виявили неподалік 18-річного хлопця, на якого прямо вказали очевидці події. У нього був ніж та закривавлені руки.

    Інспектори виявили понад 30 автомобілів із подібними пошкодженнями на цій вулиці та близько 20 на проспекті Науки.

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    Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві
    Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві
    Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві
    Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві
    Хлопець за ніч порізав колеса пів сотні автівок у Києві

    Мотиви своїх вчинків хлопець не повідомив.

    Патрульні затримали зловмисника, а на місце викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

    Національна поліція України Київ автомобіль злочин
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