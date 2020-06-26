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    На Харківщині колона військової техніки потрапила в ДТП

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    Поліція Харківщини з&rsquo;ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю військових автомобілів - На Харківщині колона військової техніки потрапила в ДТП
    Поліція Харківщини з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю військових автомобілів

    Двоє людей постраждали

    Поліція Харківської області розслідує ДТП за участю військових автомобілів. Під час ДТП постраждали двоє людей.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Аварія сталася вдень біля села Хролі Харківського району. Автомобілі рухалися колоною. Всього їх було три і вони не мали номерних знаків.

    Останній в колоні транспортний засіб не додержався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, в свою чергу, зіштовхнувся з автомобілем, який рухався першим в колоні.

    Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf.

    Травми отримали 19-річний водій та 20-річний пасажир мікроавтобуса.

    Інформація про подію зареєстрована в Липецькому відділенні поліції. Всі обставини з'ясовуються.

    ДТП Харківщина поліція час
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