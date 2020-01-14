На Харківщині контррозвідка CБУ попередила контрабанду комплектуючих до військових літаків



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Зловмисники намагалися під виглядом автомобільних запчастин незаконно вивезти до однієї з країн ЄС комплектуючі до літака, які є товарами подвійного призначення

Контррозвідники Служби безпеки України попередили на Харківщині незаконне вивезення за межі України запасних частин до військової авіаційної техніки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що місцеві мешканці, які є фахівцями в авіаційній галузі, нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли, у тому числі уживані, до реактивного навчально-бойового літака Л-39 «Альбатрос». Він перебуває на озброєнні у понад 30-ти країнах світу. Зловмисники вивозили комплектуючі за межі нашої держави з приховуванням від митного контролю і надалі використовували для проведення регламентних робіт з обслуговування цього типу літаків за кордоном.

Фото: пресцентр СБУ