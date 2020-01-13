  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців

    • Розсилка
    <span>Обмін полоненими 29 грудня 2019 року</span> - Прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців
    Обмін полоненими 29 грудня 2019 року

    Силовики допитають потерпілих, звільнених з полону бойовиків

    Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України організували проведення слідчих дій з особами, звільненими 29 грудня 2019 року із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    Про це повідомляє у понеділок, 13 січня, пресслужба Офісу генпрокурора.

    «Наразі допити потерпілих проводяться за місцем проходження реабілітації та лікування. Слідчі дії планується провести з усіма 76 звільненими з полону особами у якомога стислі строки без шкоди процесу їхнього фізичного та емоційного відновлення», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, за результатами допитів вже задокументовано чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

    Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

    «Усіх, кому відомо про факти порушення норм міжнародного гуманітарного права, а також прав і свобод громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, просимо звертатись до Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора чи надсилати таку інформацію шляхом заповнення електронної форми звернення за посиланням», - зазначається також у повідомленні.

    Як відомо, 29 грудня на КПВВ «Майорське» відбувся обмін утримуваними особами. З ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

     Читайте також: За кулісами великого обміну. Як Україна випустила терористів, що вбили четверо людей у Харкові (Документ) 

     

    прокуратура СБУ ДНР ЛНР Офіс Генерального прокурора ОРДЛО обмін полоненими допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ