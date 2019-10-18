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    На Харківщині вантажівка зім’яла припарковане авто, в якій була родина з немовлям

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    <p>В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика</p> - На Харківщині вантажівка зім’яла припарковане авто, в якій була родина з немовлям

    В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика

    Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

    Аварія сталася в селі Нове Мажарове

    На Харківщині в результаті ДТП загинув водій автомобіля. Ще чотири людини, серед яких 8-місячний хлопчик, з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

    Аварія сталася 17 жовтня в селі Нове Мажарове - на 126 км автошляху «Харків-Красноград-Перещепине».

    Встановлено, що вантажний автомобіль «МАН», який рухався в напрямку  міста Красноград, скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «ВАЗ».

    В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика. Його 22-річну дружину та  дитину 2019 року народження з травмами доставили до лікарні міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

    Ще один 51-річний пасажир автомобіля «ВАЗ» та 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження до Красноградської лікарні.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    На Харківщині вантажівка зім’яла припарковане авто, в якій була родина з немовлям
    На Харківщині вантажівка зім’яла припарковане авто, в якій була родина з немовлям
    Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

    Нагадаємо, на Львівщині поблизу с. Солонка Пустомитівського району в ніч на 18 жовтня сталася смертельна ДТП, загинула жінка-пасажирка.

    ДТП вантажівки водій автомобіль Харківщина аварія поліція
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