На Харківщині вантажівка зім’яла припарковане авто, в якій була родина з немовлям
В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика
Аварія сталася в селі Нове Мажарове
На Харківщині в результаті ДТП загинув водій автомобіля. Ще чотири людини, серед яких 8-місячний хлопчик, з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Аварія сталася 17 жовтня в селі Нове Мажарове - на 126 км автошляху «Харків-Красноград-Перещепине».
Встановлено, що вантажний автомобіль «МАН», який рухався в напрямку міста Красноград, скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «ВАЗ».
В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика. Його 22-річну дружину та дитину 2019 року народження з травмами доставили до лікарні міста Новомосковськ Дніпропетровської області.
Ще один 51-річний пасажир автомобіля «ВАЗ» та 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження до Красноградської лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині поблизу с. Солонка Пустомитівського району в ніч на 18 жовтня сталася смертельна ДТП, загинула жінка-пасажирка.