На Харківщині вантажівка зім’яла припарковане авто, в якій була родина з немовлям



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В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Аварія сталася в селі Нове Мажарове

На Харківщині в результаті ДТП загинув водій автомобіля. Ще чотири людини, серед яких 8-місячний хлопчик, з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Аварія сталася 17 жовтня в селі Нове Мажарове - на 126 км автошляху «Харків-Красноград-Перещепине».

Встановлено, що вантажний автомобіль «МАН», який рухався в напрямку міста Красноград, скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «ВАЗ».

В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика. Його 22-річну дружину та дитину 2019 року народження з травмами доставили до лікарні міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Ще один 51-річний пасажир автомобіля «ВАЗ» та 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження до Красноградської лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині поблизу с. Солонка Пустомитівського району в ніч на 18 жовтня сталася смертельна ДТП, загинула жінка-пасажирка.