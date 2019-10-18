На Львівщині вщент розбилося авто: загинула жінка, четверо постраждалих



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Рятувальники витягнули з Volkswagen травмованого водія та загиблу пасажирку Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова

На Львівщині поблизу с. Солонка Пустомитівського району в ніч на 18 жовтня сталася смертельна ДТП, загинула жінка-пасажирка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про зіткнення автомобілів Volkswagen та Renault Laguna надійшло до Служби порятунку «101» о 01:37.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка Volkswagen та чотири людини травмовано. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

«Пожежно-рятувальними відділеннями за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню з автомобіля Volkswagen травмованого водія, 1969 року народження, та загиблої жінки, 1972 року народження», - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що до рятувальної операції було залучено 15 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».