  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині вщент розбилося авто: загинула жінка, четверо постраждалих

    • Розсилка
    <p>Рятувальники витягнули з Volkswagen травмованого водія та загиблу пасажирку</p> - На Львівщині вщент розбилося авто: загинула жінка, четверо постраждалих

    Рятувальники витягнули з Volkswagen травмованого водія та загиблу пасажирку

    Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

    Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова

    На Львівщині поблизу с. Солонка Пустомитівського району в ніч на 18 жовтня сталася смертельна ДТП, загинула жінка-пасажирка.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

    Повідомлення про зіткнення автомобілів Volkswagen та Renault Laguna надійшло до Служби порятунку «101» о 01:37.

    Внаслідок ДТП загинула пасажирка Volkswagen та чотири людини травмовано. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

    «Пожежно-рятувальними відділеннями за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню з автомобіля Volkswagen травмованого водія, 1969 року народження, та загиблої жінки, 1972 року народження», - повідомили в ДСНС.

    Зазначається, що до рятувальної операції було залучено 15 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Львівщині вщент розбилося авто: загинула жінка, четверо постраждалих
    На Львівщині вщент розбилося авто: загинула жінка, четверо постраждалих
    Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

    До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

    ДТП Львівщина ДСНС водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ