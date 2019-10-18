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    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)

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    Автомобілі отримали серйозні пошкодження - На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Водії автівок не отримали травм

    У п'ятницю, 18 жовтня, вранці у Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів: на Повітрофлотському проспекті, 32 не розминулися Mazda і Volkswagen служби таксі Uklon.

    Аварія трапилася близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Від сильного удару автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження.

    Обидва водії були пристебнуті, а подушки безпеки спрацювали справно, тому чоловіки не отримали травм. У момент зіткнення вони рухалися без пасажирів.

    Попередньо, Volkwagen рухався в бік центру на зелений сигнал світлофора, а водій Mazda повертав на вулицю Преображенську і вдарив таксі в бічну частину.

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    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Через аварію на ділянці проспекту утворився затор.

    Обставини ДТП з'ясовували патрульні.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня на вулиці Академіка Заболотного в Києві Volkswagen Multivan на російських номерах збив пішохода. 

    Також цієї ночі на перетині вулиць Лісківської й Оноре де Бальзака на Троєщині в Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Daewoo Lanos і Skoda Fabia.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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