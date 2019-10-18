На Повітрофлотському проспекті Mazda протаранила таксі Uklon (фото, відео)
Водії автівок не отримали травм
У п'ятницю, 18 жовтня, вранці у Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів: на Повітрофлотському проспекті, 32 не розминулися Mazda і Volkswagen служби таксі Uklon.
Аварія трапилася близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.
Від сильного удару автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження.
Обидва водії були пристебнуті, а подушки безпеки спрацювали справно, тому чоловіки не отримали травм. У момент зіткнення вони рухалися без пасажирів.
Попередньо, Volkwagen рухався в бік центру на зелений сигнал світлофора, а водій Mazda повертав на вулицю Преображенську і вдарив таксі в бічну частину.
Через аварію на ділянці проспекту утворився затор.
Обставини ДТП з'ясовували патрульні.
Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня на вулиці Академіка Заболотного в Києві Volkswagen Multivan на російських номерах збив пішохода.
Також цієї ночі на перетині вулиць Лісківської й Оноре де Бальзака на Троєщині в Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Daewoo Lanos і Skoda Fabia.