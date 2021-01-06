На Харківщині росіянин намагався сховатися від прикордонників у засніженому рову

Порушник їхав в Україну на Різдво до родичів

Порушника кордону виявила тепловізійна камера

У Харківській області 6 січня «інтелектуальний кордон» допоміг виявити та затримати порушника, який незаконно прямував з Росії. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре «бачить» тепловізійна камера», ─ йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі інформують, що порушника затримали, він виявився громадянином РФ.

«Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ», – йдеться у повідомленні.

Наразі за незаконне перетинання державного кордону України на росіянина складені матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.