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    На Харківщині росіянин намагався сховатися від прикордонників у засніженому рову

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    Порушник їхав в Україну на Різдво до родичів - На Харківщині росіянин намагався сховатися від прикордонників у засніженому рову
    Порушник їхав в Україну на Різдво до родичів

    Порушника кордону виявила тепловізійна камера

    У Харківській області 6 січня «інтелектуальний кордон» допоміг виявити та затримати порушника, який незаконно прямував з Росії. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

    «Правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре «бачить» тепловізійна камера», ─ йдеться у повідомленні.

    У прикордонній службі інформують, що порушника затримали, він виявився громадянином РФ.

    «Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ», – йдеться у повідомленні.

    Наразі за незаконне перетинання державного кордону України на росіянина складені матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

    Теги: прикордонники Росія суд Харківщина кордон порушник
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