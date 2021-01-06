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    У «Борисполі» прикордонники виявили в турка підроблений паспорт бельгійця

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    У громадянина Туреччини була&nbsp;підроблена ID-картка Бельгії - У «Борисполі» прикордонники виявили в турка підроблений паспорт бельгійця
    У громадянина Туреччини була підроблена ID-картка Бельгії
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянину Туреччини заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску співробітники Держприкордонслужби виявили у іноземця підроблений документ.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що один із пасажирів подорожує з підробленою ID-карткою Бельгії. Щоправда, порушник виявився не бельгійцем, а громадянином Туреччини. Він зізнався, що підроблений документ йому придбав брат за 1 тис. євро.

    З допомогою фальшивки громадянин Туреччини хотів дістатися Амстердама.

    Порушника повернули додому рейсом на Стамбул. Йому також заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

    Нагадаємо, 27 грудня 2020 року росіянин намагався потрапити в Україну через пункт пропуску «Бориспіль», але це йому не вдалося. Під час заходів прикордонного контролю йому було відмовлено у перетині кордону. Аби охоронці кордону все ж переглянули рішення та безперешкодно його пропустили в Україну, подорожувальник запропонував 300 доларів США.

    Раніше у «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль іноземці
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