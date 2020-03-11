На Харківщині семирічна дівчинка порізала свою бабусю, захищаючи матір



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Фото: hk.npu.gov.ua

Захищаючи матір, дитина схопила кухонний ніж та завдала кілька ударів п'яній бабусі у спину

На Харківщині у результаті сімейної сварки жителька райцентру отримала тілесні ушкодження. Ножових поранень жінці завдала її семирічна онука. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Так, 10 березня близько 16:25 до районної поліції надійшло повідомлення про те, що до відділення реанімації Зміївської лікарні з колото-різаними пораненнями спини в тяжкому стані доставлена 43-річна жителька села Геніївка.

Поліцейські встановили, що того дня постраждала в стані алкогольного сп’яніння вчинила сварку зі своєю донькою. Жінки почали штовхати одна одну та хапати за волосся. Свідком конфліктної ситуації стала малолітня дитина. Захищаючи свою матір, дівчинка схопила кухонний ніж та завдала кілька ударів бабусі у спину. Речові докази вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.