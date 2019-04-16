На Харківщині в дитсадку отруїлися 10 дітей



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Всім захворілим встановлено попередній діагноз харчова токсикоінфекція

Восьмеро хворих госпіталізували у лікарню. Дві дитини знаходяться на амбулаторному лікуванні

На Харківщині у Слобожанському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №3 Комсомольської селищної ради Зміївського району 12-13 квітня зареєстровано 10 випадків інфекційних захворювань дітей.

Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

«До інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Слобожанська районна лікарня» Зміївської районної ради Харківської області госпіталізовано 8 хворих. Дві дитини знаходяться на амбулаторному лікуванні. Всім захворілим встановлено попередній діагноз харчова токсикоінфекція», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що з метою встановлення факторів передачі та джерела ймовірного інфікування фахівцями ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» проведено епідеміологічне розслідування, у ході якого обстежені контактні особи, відібрані зразки харчових продуктів, води, змивів з об’єктів зовнішнього середовища.

Проведена заключна дезінфекція у приміщеннях закладу та організовані заходи з поточної дезінфекції. За контактними встановлено щоденне медичне спостереження.

Протиепідемічні заходи тривають.

Нагадаємо, у Черкасах отруїлися 75 школярів, 38 з них госпіталізували в обласну дитячу лікарню.