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    На Харківщині в дитсадку отруїлися 10 дітей

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    <p>Всім захворілим встановлено попередній діагноз харчова токсикоінфекція</p> - На Харківщині в дитсадку отруїлися 10 дітей

    Всім захворілим встановлено попередній діагноз харчова токсикоінфекція

    Восьмеро хворих госпіталізували у лікарню. Дві дитини знаходяться на амбулаторному лікуванні

    На Харківщині у Слобожанському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №3 Комсомольської селищної ради Зміївського району 12-13 квітня зареєстровано 10 випадків інфекційних захворювань дітей.

    Про це повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

    «До інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Слобожанська районна лікарня» Зміївської районної ради Харківської області госпіталізовано 8 хворих. Дві дитини знаходяться на амбулаторному лікуванні. Всім захворілим встановлено попередній діагноз харчова токсикоінфекція», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що з метою встановлення факторів передачі та джерела ймовірного інфікування фахівцями ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» проведено епідеміологічне розслідування, у ході якого обстежені контактні особи, відібрані зразки харчових продуктів, води, змивів з об’єктів зовнішнього середовища.

    Проведена заключна дезінфекція у приміщеннях закладу та організовані заходи з поточної дезінфекції. За контактними встановлено щоденне медичне спостереження.

    Протиепідемічні заходи тривають.

    Нагадаємо, у Черкасах отруїлися 75 школярів, 38 з них госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

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