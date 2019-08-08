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    На Харківщині вночі жінка кинулася під поїзд

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    <p>Машиніст поїзда застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося</p> - На Харківщині вночі жінка кинулася під поїзд

    Машиніст поїзда застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Загибла - жінка віком близько 60 років

    На Харківщині в ніч на 8 серпня електропоїзд сполученням «Харків – Балаклія» збив жінку, яка несподівано вибігла з кущів та лягла на колії.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Випадок стався близько 00:20 у селі Звідки Зміївського району.

    «Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося - жінка отримала травми, несумісні з життям», - заявили в поліції.

    Загибла - жінка віком близько 60 років.

    Обставини трагедії з’ясовуються, вживаються заходи щодо встановлення особи загиблої.

    Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Зміївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, на Київщині на залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.

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