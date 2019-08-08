На Харківщині вночі жінка кинулася під поїзд



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Машиніст поїзда застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Загибла - жінка віком близько 60 років

На Харківщині в ніч на 8 серпня електропоїзд сполученням «Харків – Балаклія» збив жінку, яка несподівано вибігла з кущів та лягла на колії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Випадок стався близько 00:20 у селі Звідки Зміївського району.

«Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося - жінка отримала травми, несумісні з життям», - заявили в поліції.

Загибла - жінка віком близько 60 років.

Обставини трагедії з’ясовуються, вживаються заходи щодо встановлення особи загиблої.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Зміївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, на Київщині на залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.