На Харківщині вночі жінка кинулася під поїзд
Машиніст поїзда застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося
Загибла - жінка віком близько 60 років
На Харківщині в ніч на 8 серпня електропоїзд сполученням «Харків – Балаклія» збив жінку, яка несподівано вибігла з кущів та лягла на колії.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Випадок стався близько 00:20 у селі Звідки Зміївського району.
«Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося - жінка отримала травми, несумісні з життям», - заявили в поліції.
Загибла - жінка віком близько 60 років.
Обставини трагедії з’ясовуються, вживаються заходи щодо встановлення особи загиблої.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Зміївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, на Київщині на залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.