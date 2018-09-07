На Херсонщині чоловік насіяв конопель на мільйон гривень



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Фото: Відділ комунікації поліції Херсонської області

Наркоплантацію виявили в недобудованому будинку

На Херсонщині поліцейські викрили чоловіка, який вирощував елітні сорти конопель. Для наркоплантації чоловік облаштував другий поверх недобудованого будинку.

Про це заявили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

«В Генічеський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на території дачного товариства вирощують коноплі. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили чоловіка, який причетний до цього злочину. Ним виявився 41-річний місцевий житель», - розповіли в поліції.

Як зазначив начальник Генічеського відділу поліції Сергій Балута, підозрюваний ховав від оточуючих свій «врожай» плівкою та москітною сіткою.

Під час обшуку в домоволодінні поліцейські виявили 74 кущі конопель та 500 грамів канабісу. Також у господаря вилучили обріз мисливської рушниці.

«Він пояснив, що коноплі вирощував для власного вживання, а обріз зберігав для захисту посіву. Усе вилучено та направлено на дослідження», - повідомили в поліції.

Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить майже мільйон гривень.

Відкриті кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили групу наркодилерів, які займалися незаконним вирощуванням коноплі у Київській області.