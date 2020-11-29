На Херсонщині школярів змусили святкувати захоплення Криму більшовиками

Більшовицьку дату – 100-річчя форсування червоноармійцями озера Сиваш вирішили відсвяткувати освітяни у Чаплинському районі

В Херсонській області школи Присиваської сільської об’єднаної територіальної громади масштабно відзначали події, пов’язані зі встановленням радянської влади на території України.

Про це повідомляє Інститут Національної пам’яті України.

Більшовицьку дату – 100-річчя форсування червоноармійцями озера Сиваш вирішили відсвяткувати освітяни у Чаплинському районі. Школярам демонстрували пропагандистський художній фільм «Маршал революції» про радянського воєнного діяча Михайла Фрунзе, влаштували для дітей одноденний тематичний піший похід «Стежками бойової слави», провели конференцію для учнів старших класів та урок історії України для 7-8 класів, присвячені «100-й річниці форсування Сиваша в ході Громадянської війни 1917-1921 років».

Інститут національної пам’яті звернувся до Міністерства освіти України з проханням вжити відповідних заходів, щоб унеможливити повторення таких ситуацій у навчальному процесі.

«Зазначені заходи порушили чинне законодавство та фактично містили пропаганду комуністичного тоталітарного режиму й підміну понять про Українську революцію 1917–1921 років, що може призвести до формування в учнів спотворених уявлень про українське державотворення», – йдеться у повідомленні ІНПУ.

В Інституті наголосили, що порушені не лише «декомунізаційні» закони, але й Закон «Про освіту».

Перехід через озеро Сиваш відбувався під час Перекопсько-Чонгарської наступальної операції (7-17 листопада 1920 рік) військ Південного фронту Робітничо-селянської Червоної армії під командуванням Михайла Фрунзе проти «Русской армии» генерала Петра Врангеля. Призвів до захоплення та окупації Криму більшовиками.

Тим часом в різних містах Польщі відбулися поминальні заходи у пам’ять про мільйони жертв Голодомору в Україні.

Представники української громади, українські дипломати, духовенство, військові, міська влада вшанували у Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові та інших містах Польщі пам'ять жертв Голодомору в Україні.