На Херсонщині у виборах взяли участь менше половини виборців

Вибори в Новорайській сільській ОТГ проходили на п'яти виборчих дільницях

У Херсонській області у виборах, що проходили 29 квітня в Новорайській сільській об'єднаній територіальній громаді Бериславського району, взяли участь менше половини виборців, які мали право голосу. Про це повідомив керівник апарату обласної державної адміністрації Володимир Клюцевський. «За даними на 20.00 на виборах в Новорайській ОТГ



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Вибори в Новорайській сільській ОТГ проходили на п'яти виборчих дільницях

У Херсонській області у виборах, що проходили 29 квітня в Новорайській сільській об'єднаній територіальній громаді Бериславського району, взяли участь менше половини виборців, які мали право голосу.

Про це повідомив керівник апарату обласної державної адміністрації Володимир Клюцевський.

«За даними на 20.00 на виборах в Новорайській ОТГ проголосували 1604 виборці. Це становить 46,18% від загальної кількості виборців в цій ОТГ», - повідомив Клюцевський.

Вибори в Новорайській сільській ОТГ проходили на п'яти виборчих дільницях. Найвища явка виборців зафіксована на виборчій дільниці у с. Монастирське - 63%, а найнижча - у с. Новорайськ - 40,25%. Загалом у даній ОТГ 3473 виборці.

У Херсонській області в неділю проходили вибори в одній ОТГ.

Нагадаємо, у 17 областях України відбулися перші вибори до об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Голосування відбулося в 40 ОТГ. На виборах обирають депутатів 113 сільських, 16 селищних та 4 міських рад об’єднаних територіальних громад, а також відповідних сільських, селищних та міських голів.

На Тернопільщини спостерігачі не дозволили проголосувати одному із кандидатів на посаду голови ОТГ, який замість паспорта пред’явив посвідчення водія.

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила, що перемагає на виборах голів об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня у 40 ОТГ у 17 областях України.

Раніше повідомлялося, що партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обурена масовим скуповуванням голосів, яким займаються чимало кандидатів на виборах до місцевих об'єднаних територіальних громад (ОТГ) по всіх регіонах України.

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