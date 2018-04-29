БПП каже про перемогу на виборах голів об’єднаних територіальних громад

За даними партії, зокрема кандидати на голів ОТГ перемагають у Кіровоградській, Харківській, Тернопільській та Рівненській областях

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила, що перемагає на виборах голів об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня у 40 ОТГ у 17 областях України. Відповідне повідомлення поширила прес-служба політичної сили. Там стверджують, що за результатами попереднього підрахунку голосів, проведеного



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За даними партії, зокрема кандидати на голів ОТГ перемагають у Кіровоградській, Харківській, Тернопільській та Рівненській областях

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила, що перемагає на виборах голів об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня у 40 ОТГ у 17 областях України. Відповідне повідомлення поширила прес-служба політичної сили.

Там стверджують, що за результатами попереднього підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, більше 50 відсотків кандидатів на посади голів ОТГ, які лідирують за попередніми результатами, є кандидатами від партії або самовисуванці-члени партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

За даними партії, найбільшу підтримку кандидати від «БПП «Солідарність» отримали у Кіровоградській, Харківській, Тернопільській та Рівненській областях.

Нагадаємо, 29 квітня відбулися перші вибори у 40 новостворених ОТГ.

Зокрема, у Вінницькій області вибори відбулися в 1 ОТГ, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 7 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 3 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 3 ОТГ, у Полтавській області – в 2 ОТГ, у Рівненській області – в 3 ОТГ, у Сумській області – в 1 ОТГ, у Тернопільській області – в 2 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 1 ОТГ, у Хмельницькій області – в 2 ОТГ, у Чернівецькій області – в 2 ОТГ.

Окрім того, 29 квітня відбулися додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні буде 705 ОТГ.

У 22 сільських і 14 селищних ОТГ голови та депутати обирались за мажоритарною системою, а у чотирьох міських ОТГ депутатів обирали за пропорційною системою.

Виборчі дільниці працювали до 20 години. Паралельний підрахунок стартував після їх закриття.