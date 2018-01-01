На Херсонщині вантажівка зіткнулася з автобусом, є постраждалі

У автобуса заглох двигун, водій вантажівки не встиг загальмувати

У Херсонській області на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ ввечері у неділю, 4 лютого, вантажівка врізалася у пасажирський автобус. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області. «Близько 20:40 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП



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У автобуса заглох двигун, водій вантажівки не встиг загальмувати

У Херсонській області на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ ввечері у неділю, 4 лютого, вантажівка врізалася у пасажирський автобус.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

«Близько 20:40 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася в районі 200 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що вантажний автомобіль «ДАФ» в’їхав у автобус «Еталон», у якому перебувало 19 пасажирів.

Зі слів водія автобуса, він зупинив транспортний засіб, оскільки під час руху в нього заглох двигун, а в цей час позаду їхала вантажівка. Водій вантажівки повідомив, що побачив на своєму шляху автобус на відстані близько 15 метрів і загальмувати вже не було часу.

Пасажирів автобуса, які постраждали внаслідок ДТП, були доставлені до медичних закладів Херсона.

Поліція встановлює обставини події.