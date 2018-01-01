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    На Херсонщині вантажівка зіткнулася з автобусом, є постраждалі

    У автобуса заглох двигун, водій вантажівки не встиг загальмувати
    У Херсонській області на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ ввечері у неділю, 4 лютого, вантажівка врізалася у пасажирський автобус. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області. «Близько 20:40 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП
    • Сьогодні, 06:15
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    У автобуса заглох двигун, водій вантажівки не встиг загальмувати

    У Херсонській області на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ ввечері у неділю, 4 лютого, вантажівка врізалася у пасажирський автобус.

    Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

    «Близько 20:40 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася в районі 200 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці попередньо встановили, що вантажний автомобіль «ДАФ» в’їхав у автобус «Еталон», у якому перебувало 19 пасажирів.

    Зі слів водія автобуса, він зупинив транспортний засіб, оскільки під час руху в нього заглох двигун, а в цей час позаду їхала вантажівка. Водій вантажівки повідомив, що побачив на своєму шляху автобус на відстані близько 15 метрів і загальмувати вже не було часу.

    Пасажирів автобуса, які постраждали внаслідок ДТП, були доставлені до медичних закладів Херсона.

    Поліція встановлює обставини події.

    ДТП Херсонщина вантажівки водій
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