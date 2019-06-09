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    На Херсонщині залишаються підтопленими 60 присадибних ділянок

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    На Херсонщині залишаються підтопленими 60 присадибних ділянок

    Рівень води в регіоні поступово спадає, - рятувальники

    Станом на ранок неділі в Херсонській області залишаються підтопленими 60 присадибних ділянок. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7:00 9 червня підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 60 присадибних ділянок», - сказано у звіті.

    Для відкачування води залучено 25 чоловік і 7 одиниць техніки, з них від ДержНС 9 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Протягом доби відкачано 4 200 тис. куб. м води (всього з початку робіт 10 тис. 500 кубометрів).

    «Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає», – додали у відомстві.

    Нагадаємо, що синоптики попередили про підйом рівня води на річках Тернопільської, Хмельницької і Вінницької областей в неділю, 9 червня 2019.

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