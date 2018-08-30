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    На хімічному заводі в Австралії спалахнула масштабна пожежа

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    Пожежа на заводі у&nbsp;Мельбурні&nbsp; - На хімічному заводі в Австралії спалахнула масштабна пожежа
    Фото: 7 News
    Пожежа на заводі у Мельбурні 

    Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів

    Більше сотні пожежників і 30 одиниць техніки мобілізовані для гасіння великої пожежі, що спалахнула на заводі з виробництва хімічних реагентів в австралійському Мельбурні в четвер.

    Про це повідомляється на сайті департаменту безпеки штату.

    Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів. Через велику кількість токсичних речовин, що містяться в димі, жителям 11 районів міста влада рекомендує залишатися вдома.

    Наразі пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні промислові об'єкти, однак приступити до гасіння вогню на території самого заводу поки неможливо через небезпеку вибухів газових балонів і ємностей з ацетоном, що зберігаються на складах.

    Відомостей про постраждалих немає.

    Нагадаємо, раніше в Греції на поромі з тисячею людей сталася пожежа.

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