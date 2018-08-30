На хімічному заводі в Австралії спалахнула масштабна пожежа



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Фото: 7 News Пожежа на заводі у Мельбурні

Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів

Більше сотні пожежників і 30 одиниць техніки мобілізовані для гасіння великої пожежі, що спалахнула на заводі з виробництва хімічних реагентів в австралійському Мельбурні в четвер.

Про це повідомляється на сайті департаменту безпеки штату.

Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів. Через велику кількість токсичних речовин, що містяться в димі, жителям 11 районів міста влада рекомендує залишатися вдома.

Got some snaps of the warehouse fire in west footscray when waiting for my train #Melbourne pic.twitter.com/eRVJJoPgap — Dylan J. Walker Elden dev (@OneratDylan) 30 августа 2018 г.

Наразі пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні промислові об'єкти, однак приступити до гасіння вогню на території самого заводу поки неможливо через небезпеку вибухів газових балонів і ємностей з ацетоном, що зберігаються на складах.

Відомостей про постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в Греції на поромі з тисячею людей сталася пожежа.