На хімічному заводі в Австралії спалахнула масштабна пожежа

Більше сотні пожежників і 30 одиниць техніки мобілізовані для гасіння великої пожежі, що спалахнула на заводі з виробництва хімічних реагентів в австралійському Мельбурні в четвер.

Про це повідомляється на сайті департаменту безпеки штату.

Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів. Через велику кількість токсичних речовин, що містяться в димі, жителям 11 районів міста влада рекомендує залишатися вдома.

