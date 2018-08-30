На хімічному заводі в Австралії спалахнула масштабна пожежа
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Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів
Більше сотні пожежників і 30 одиниць техніки мобілізовані для гасіння великої пожежі, що спалахнула на заводі з виробництва хімічних реагентів в австралійському Мельбурні в четвер.
Про це повідомляється на сайті департаменту безпеки штату.
Місцеві жителі повідомляють, що з місця пожежі доносяться звуки вибухів. Через велику кількість токсичних речовин, що містяться в димі, жителям 11 районів міста влада рекомендує залишатися вдома.
Got some snaps of the warehouse fire in west footscray when waiting for my train #Melbourne pic.twitter.com/eRVJJoPgap— Dylan J. Walker Elden dev (@OneratDylan) 30 августа 2018 г.
Наразі пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні промислові об'єкти, однак приступити до гасіння вогню на території самого заводу поки неможливо через небезпеку вибухів газових балонів і ємностей з ацетоном, що зберігаються на складах.
Footage of West Footscray fire from Olympia street Tottenham looking south. @abcmelbourne #Melbourne #Footscray #fire pic.twitter.com/twy8adI2Mw— Gavro44 (@gavro44) 30 августа 2018 г.
Відомостей про постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в Греції на поромі з тисячею людей сталася пожежа.