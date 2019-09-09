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    У світі

    Потужний тайфун пронісся Корейським півостровом

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    У Північній Кореї п'ятеро людей загинули і 460 будинків були пошкоджені або зруйновані - Потужний тайфун пронісся Корейським півостровом
    У Північній Кореї п'ятеро людей загинули і 460 будинків були пошкоджені або зруйновані

    Через тайфун у північній і Південній Кореї загинули восьмеро осіб

    У Північній Кореї цими вихідними через потужний тайфун «Лінглінг» загинули п'ятеро осіб, а у Південній — троє.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на корейські державні ЗМІ.

    «Над Корейським півостровом пронісся потужний тайфун, в результаті якого у Північній Кореї п'ятеро людей загинули і 460 будинків були пошкоджені або зруйновані», - йдеться в повідомленні.

    Тайфун обрушився на Північну Корею о 14:00 за місцевим часом в суботу. В результаті шторму в країні, що і без того бореться з нестачею продовольства, було затоплено 460 кв. км сільгоспугідь.

    Раніше в Південній Кореї тайфун «Лінглінг» призвів до загибелі трьох осіб.

    Як повідомлялося, тайфун в Японії знеструмив близько 900 тисяч будинків.

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