На Івано-Франківщині та Закарпатті зберігається загроза сходу снігових лавин



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За даними Укргідрометцентру, в зв'язку з відлигою, 20-21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей.

«За даними Укргідрометцентру, в зв'язку з відлигою, 20-21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні, на сайті ДСНС.

Нагадаємо, синоптики попередили про заморозки «помаранчевого» рівня.

20 квітня в Україні мінлива хмарність, без опадів. У західних областях та Криму місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний та північний, 5-10 м/с, 20 квітня в Криму і Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. У Чернігівській області сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві та області 20 квітня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; вдень 10-15° тепла.

21-22 квітня в Україні без опадів, лише в західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (крім західних областей) заморозки 0-5°; вдень 9-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

У Києві та області 21- 22 квітня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла.